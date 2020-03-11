DÜZCE Çocukların evin bodrumunda yaktığı ateş yangına neden oldu - Son Dakika

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DÜZCE Çocukların evin bodrumunda yaktığı ateş yangına neden oldu
6 saat önce
Çocukların evin bodrumunda yaktığı ateş yangına neden olduDÜZCE'de, Suriye uyruklu ailenin kaldığı evin bodrum katına giren çocukların oyun oynarken yaktığı ateş yangına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:03 Kaynak: DHA
Çocukların evin bodrumunda yaktığı ateş yangına neden oldu
DÜZCE'de, Suriye uyruklu ailenin kaldığı evin bodrum katına giren çocukların oyun oynarken yaktığı ateş yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Olay öğleden sonra Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Demir Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Jamal H.?nin çocukları evin bodrum katına girerek oyun oynarken ateş yaktı. Ateş bir anda bodrumda bulunan yorgan ve battaniyeleri tutuşturdu. Evden çıkan dumanları gören mahalle halkı durumu itfaiyeye bildirirken, evde bulunanlar ise çocukları bodrumdan çıkardı. Yangında tüm evi dumanlar sararken alevler ise büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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