Son Dakika Haberleri: Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakkında Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında Yakalama Kararı Bulunan...

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakkında Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında Yakalama Kararı Bulunan...

48 dakika önce

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak, teslim oldu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakkında Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında Yakalama Kararı Bulunan..., System.String[]
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak, teslim oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:41 Kaynak: AA

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