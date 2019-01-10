Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakkında Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında Yakalama Kararı Bulunan...
48 dakika önce
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak, teslim oldu.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak, teslim oldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:41 Kaynak: AA
Palu Ailesi Olayına Savcılık Yayın Yasağı Getirdi
FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu
Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Çıktığım Yoldan Geri Dönmem
Son Dakika! Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak