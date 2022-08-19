Minibüs tıra arkadan çarptı, sürücü zorlukla kurtarıldı - Son Dakika
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Minibüs tıra arkadan çarptı, sürücü zorlukla kurtarıldı

19.08.2022 18:09
Minibüs tıra arkadan çarptı, sürücü zorlukla kurtarıldı

Düzce D-100 karayolu üzerinde minibüs tıra arkadan çarptı.

Düzce D-100 karayolu üzerinde minibüs tıra arkadan çarptı. Sürücü mahallinde sıkışan sürücü uzun uğraşların ardından kurtarıldı.

Kaza, D-100 karayolu Olimpiyat ışıklarına 100 metre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Emre Ö. idaresindeki 81 ABY 788 plakalı prestij marka minibüs, aynı istikamete giden Bayram Ö. idaresindeki 78 AAV 754 plakalı DAF marka tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs sürücüsü şoför kabininde sıkıştı. Bölgeye çağırılan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Sakarya, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs tıra arkadan çarptı, sürücü zorlukla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minibüs tıra arkadan çarptı, sürücü zorlukla kurtarıldı - Son Dakika
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