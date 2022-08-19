Kaza, D-100 karayolu Olimpiyat ışıklarına 100 metre kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya 'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Emre Ö. idaresindeki 81 ABY 788 plakalı prestij marka minibüs, aynı istikamete giden Bayram Ö. idaresindeki 78 AAV 754 plakalı DAF marka tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs sürücüsü şoför kabininde sıkıştı. Bölgeye çağırılan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sakarya, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Minibüs tıra arkadan çarptı, sürücü zorlukla kurtarıldı - Son Dakika

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