Düzce'de "Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılaya" sloganıyla düzenlenen "1. Hamsi Festivali" başladı.

Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneğince gerçekleştirilen ve Düzce Belediyesinin katkı verdiği Anıtpark Meydanı'ndaki festivale, Düzceliler ilgi gösterdi.

Stantlarda yöresel gıda ürünleriyle kıyafetlerin satışı yapılan festivali ziyaret eden vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival için 2,5 ton temizlenmiş hamsi hazırladıklarını söyledi.

Yarın saat 12.00'de Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün katılımıyla festivalin resmi açılışını gerçekleştireceklerini dile getiren Bilgin, "Açılıştan sonra saat 14.00'te 4 bin kişiye hamsi ikramımız olacak. Festivalin ikinci bölümünde pazar günü yine saat 14.00'te hamsi dağıtacağız. Hamsi bitene kadar dağıtacağız. Eğleneceğiz, sahnemizde yöremizin ve il dışından gelen misafir sanatçılarımız sahne alacak. Halkımızı horona davet ediyoruz." diye konuştu.

Alanda yöresel ürünlerin satıldığı alışveriş stantlarının bulunduğunu kaydeden Bilgin, ziyaretçilerin festivale yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Türk Kızılayın "1 Kan 3 Can" kampanyasına dernek olarak destek olmak istediklerini anlatan Bilgin, "Buna da 'Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılaya' diyoruz. Katılımcılarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Düzce'miz için tüm zamanların kan bağışı rekorunu da inşallah burada kırmak istiyoruz." dedi.

Festivali geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini aktaran Bilgin, "Düzce'de Karadenizli hemşehrilerimiz hayli fazla. Amacımız oranın kültürünü, sosyal yaşantısını bir nebze de olsa burada yaşatmak. İnşallah devamı gelecektir." ifadesini kullandı.

Festival, pazar günü sona erecek.