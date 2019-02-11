Düzce'de 1 Kişinin Öldüğü 12 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Düzce'de minibüsün otomobile çarpması sonucu 12 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de minibüsün otomobile çarpması sonucu 12 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Düzce D-100 Karayolu Doğanlı ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametine gitmekte olan Ali Çakır idaresindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü, kavşakta aynı istikamete gitmekte olan Ömür Öztürk idaresindeki 06 EF 2058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ömür Öztürk, hastanede hayatını kaybetti.



Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı



Meydana gelen trafik kazası ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönen ve kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kırmızı ışıkta duramayan minibüs arkadan çarpması gözüküyor. - DÜZCE

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