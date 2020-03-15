Düzce'de 1 liralık kolonya kuyruğu - Son Dakika

DÜZCE'nin Yeni Taşköprü köyü muhtarlığınca kolonya imalathanesinden bağışlanan 4 bin şişe kolonya, tanesi 1 liradan satışa çıkarıldı. Köylüler, kolonya alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Satıştan elde edilen gelirle köye park yapılacağı belirtildi.

Düzce'ye bağlı Yeni Taşköprü köyü muhtarlığı tarafından kolonya imalathanesinden bağışlanan 4 bin şişe kolonya, satışa çıkarıldı. Köyde kurulan standın önünde köylüler, tanesi 1 liradan satılan kolonyadan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.