Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

08.09.2022 23:44
Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Düzce'de 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çöp sahasında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Düzce'de 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çöp sahasında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Beyköy Beldesi'nde bulunan 1. OSB çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, yaklaşık yarım saatlik çalışma ile söndürüldü.

Jandarma ekipleri, güvenlik önemleri alınan alanda yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Düzce, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce OSB çöplüğünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

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