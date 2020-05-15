Son Dakika › Güncel › Düzce'de 10 farklı noktada kaldırım çalışması - Son Dakika
Düzce'de 10 farklı noktada kaldırım çalışması
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi il genelinde 10 farklı mahallede kaldırım çalışması başlatarak, vatandaşların kaldırım sıkıntısını ortadan kaldırmak için çalışıyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi il genelinde 10 farklı mahallede kaldırım çalışması başlatarak, vatandaşların kaldırım sıkıntısını ortadan kaldırmak için çalışıyor.
İl genelinde bir çok mahallede eksik olan kaldırım için Düzce Belediyesi ekipleri havaların ısınması ile birlikte çalışmalarını sıklaştırdı. Kiremitocağı ve Cedidiye Mahallelerinde beton kaldırım çalışması yapan ekipler diğer mahallelerde de kilit parke çalışmasını sürdürüyor. Ekiplerden alınan bilgilere göre, il genelinde bulunan bir çok noktada kaldırım sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıların giderilmesi için bir planlama yapıldı. Plan çerçevesinde Ağustos ayının sonuna kadar il genelinde tüm mahallelerde ki kaldırım sıkıntısı çözülecek. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 10:02 Kaynak: İHA
Son Dakika Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu