Düzce'de 1066 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tarlada 1066 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bir tarlada yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Akçakoca- Karasu çevre yolu Karasu Caddesi mevkisindeki tarlaya ve şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 1066 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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