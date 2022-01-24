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Düzce'de 108 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Düzce'de 108 köy yolu ulaşıma kapalı

24.01.2022 11:54
Düzce'de 108 köy yolu ulaşıma kapalı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kar yağışı nedeniyle kapanan 150 köy yolu trafiğe açıldı, 108 köy yolunu açmak için ekipler seferber oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kar yağışı nedeniyle kapanan 150 köy yolu trafiğe açıldı, 108 köy yolunu açmak için ekipler seferber oldu.

Düzce Merkez ve ilçelerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında 258 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler tarafından 150 köy yolu ulaşıma açıldı. 108 köy yolunun ulaşıma açılabilmesi için ekipler tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Ayrıca Kaynaşlı - Gümüşova arasında bulunan TEM Otoyolunda 2 kar bıçaklı kamyon, Düzce Akçakoca karayolunda 1 greyder, Akçakoca Melenağzı karayolunda 1 kar bıçaklı kamyon, Düzce Yığılca karayolunda 1 kar bıçaklı kamyon ve Düzce Kaynaşlı arası D100 karayolunda 2 kar bıçaklı kamyon, Düzce Gümüşova arası D100 karayolunda 3 kar bıçaklı kamyon olmak üzere toplamda 10 kar bıçaklı kamyon ve 1 greyder Düzce'nin önemli noktalarında çalıştırılmak üzere karayollarına görevlendirildi. - DÜZCE

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Akçakoca, Kaynaşlı, Düzce, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de 108 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de 108 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
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