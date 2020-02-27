Düzce'de 110 yıllık kandil geleneği sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de 110 yıllık kandil geleneği sürdürüyor - Son Dakika

Düzce'de 110 yıllık kandil geleneği sürdürüyor

6 saat önce

Düzce'de 110 yıllık kandil geleneği sürdürüyorDÜZCE'de, yaklaşık bir asırdır süren kandil geleneği kapsamında akşam namazı sonrası cami önüne kurulan sofralarda oruç açıldı.

Düzce'de 110 yıllık kandil geleneği sürdürüyor

DÜZCE'de, yaklaşık bir asırdır süren kandil geleneği kapsamında akşam namazı sonrası cami önüne kurulan sofralarda oruç açıldı.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde kandiller, farklı bir gelenekle kutlanıyor. Regaip Kandili nedeniyle akşam namazını Koçyazı Mahallesi Camii'nde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri ve hazırlattıkları yufka, pilav, tavuk, et ve ayranları caminin bahçesinde kurulan sofralarda ikram etti. Cami cemaatinden Hasan Aktürk, geleneği yaşatmak için mücadele ettiklerini belirterek, 110 yıllı aşkın bir gelenek dedelerimizden babalarımızdan bize kadar geldi. Bizden de inşallah çocuklarımıza torunlarımıza kadar ulaşacak. Her yıl kandillerde tekrarladığımız bir gelenek. Düzce'mizde birliği beraberliği kaynaşmayı sağlıyor. Yılda bir günde olsa camide hep beraber aynı kaptan yemek yemenin yakınlığını hissediyoruz dedi.

Mahalleli tarafından sunulan ikramların ardından camide Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programa devam edildi.

Düzce'de 110 yıllık kandil geleneği sürdürüyor

Regaib Kandili, Koçyazı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırı sonrası Türkiye tek yürek oldu
Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup Edirne sınırına geldi İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak Son dakika: NATO'dan Rusya ve Suriye Rejim'ne çağrı: Saldırılara son verin

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 04:39:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de 110 yıllık kandil geleneği sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]