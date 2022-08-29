'Erkek arkadaşım eve kilitledi' ihbarında bulundu, itfaiye balkondan aldı - Son Dakika
Üye Girişi

'Erkek arkadaşım eve kilitledi' ihbarında bulundu, itfaiye balkondan aldı

29.08.2022 11:21

DÜZCE'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği söyleyen Çise C., merdivenli itfaiye aracıyla balkondan alındı.

DÜZCE'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği söyleyen Çise C., merdivenli itfaiye aracıyla balkondan alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Aydınpınar Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında oturduğu dairede kilitli olan Çise C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Çise C.'yi merdivenli araçla balkondan alarak çıkardı. Çise C., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, Çise C.'nin iddiası üzerine erkek arkadaşını bulmak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Dini nikahlı eşi tarafından terk edilen 20 yaşındaki genç evi ateşe verdi! Dini nikahlı eşi tarafından terk edilen 20 yaşındaki genç evi ateşe verdi! Yalova'da kazan dairesi yangını Yalova'da kazan dairesi yangını Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Erkek arkadaşım eve kilitledi' ihbarında bulundu, itfaiye balkondan aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
17:16 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:33 Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı
16:16 Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 17:32:40. #1.13#
SON DAKİKA: 'Erkek arkadaşım eve kilitledi' ihbarında bulundu, itfaiye balkondan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement