Son Dakika Haberleri: Düzce'de 12 araç birbirine girdi: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Düzce'de 12 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Düzce'de 12 araç birbirine girdi: 4 yaralı

23 dakika önce

DÜZCE'de, TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 1 TIR, 1 midibüs ve 10 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Düzce'de 12 araç birbirine girdi: 4 yaralı, System.String[]

DÜZCE'de, TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 1 TIR, 1 midibüs ve 10 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 2 otomobilin çarpışmasının ardından yavaşlayan araçların yolda kayarak çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 10 otomobil, 1 TIR ve 1 midibüs çarpışırken, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada aracı hasar gören bir sürücü, "En öndeki araçlar kaza yaptı. Onları gören sürücüler araçlarıyla yavaşladı. Biz de ağır ağır gelirken arkadaki araç geldi bize vurdu. Ondan sonra peş peşe kazalar oldu. En sondaki araç da süratliydi TIR'ın altına girdi" dedi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM Otoyolu, Gümüşova, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:37 Kaynak: DHA
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