Düzce'de 122 Sanığın Yargılandığı Fetö/pdy Davasında, 77 Sanığa 1 Yıl 10 Ay ile 10 Yıl Arasında...
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Düzce'de 122 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında, 77 sanığa 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.
Düzce
'de 122 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında, 77 sanığa 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:34 Kaynak: AA
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