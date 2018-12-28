Son Dakika Haberleri: Düzce'de 122 Sanığın Yargılandığı Fetö/pdy Davasında, 77 Sanığa 1 Yıl 10 Ay ile 10 Yıl Arasında...

Düzce'de 122 Sanığın Yargılandığı Fetö/pdy Davasında, 77 Sanığa 1 Yıl 10 Ay ile 10 Yıl Arasında...

54 dakika önce

Düzce'de 122 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında, 77 sanığa 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Düzce'de 122 Sanığın Yargılandığı Fetö/pdy Davasında, 77 Sanığa 1 Yıl 10 Ay ile 10 Yıl Arasında..., System.String[]
Düzce'de 122 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında, 77 sanığa 1 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:34 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
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