Son Dakika Haberleri: Düzce'de 13 Mahallede 3,5 Saat Su Kesintisi Olacak

Düzce'de 13 Mahallede 3,5 Saat Su Kesintisi Olacak

14 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından yapılacak çalışma nedeniyle 2 Nisan bugün saat 13: 30 ile 17: 00 saatleri arasında su kesintisine yapılacağı bildirildi.

Düzce'de 13 Mahallede 3,5 Saat Su Kesintisi Olacak, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından yapılacak çalışma nedeniyle 2 Nisan bugün saat 13: 30 ile 17: 00 saatleri arasında su kesintisine yapılacağı bildirildi.

Düzce Belediyesi ekipleri ana boruda yaşanan arıza nedeniyle su kesintisinin yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; ana boru arızası sebebiyle 13 mahallede su kesintisine gidileceği aktarıldı. Saat 13: 30 ile 17: 00 arasında Kültür, Şerefiye, Hamidiye, Karaca, Sancaklar, Koçyazı Metek TOKİ, Beyciler, Çavuşlar, Körpeşler, Yeni Mahalle, Fatih, Akınlar ve Çamköy Mahallelerine su verilemeyecek. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:01 Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Güncel
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