Ayrıca uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bir Türk vatandaşı yakalandı, uluslararası koruma kimlik belgeleri bulunan 6 Afganistan uyruklu kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tebliğ yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Afganistan, Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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