Düzce'de 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

19.07.2022 22:04
Düzce'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzce'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığındaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, yurda kaçak yollarla giren ve Anadolu Otoyolu'nu kullanarak yurt dışına çıkmaya hazırlandığı belirlenen Afganistan uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce Kaynaşlı mevkisinde durdurulan otobüste 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bir kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada 55 metruk bina ve 145 umuma açık yer kontrol edildi, 27'si yabancı uyruklu 607 kişi sorgulandı.

Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilerek yakalanan 9 Afganistan uyruklu kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Ayrıca uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bir Türk vatandaşı yakalandı, uluslararası koruma kimlik belgeleri bulunan 6 Afganistan uyruklu kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tebliğ yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Durdurulan kamyondan 3 ton kaçak orman ürünü çıktı Durdurulan kamyondan 3 ton kaçak orman ürünü çıktı
Kaynak: AA

Afganistan, Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:21 Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı
21:01 Yunanistan isim vermeden Türkiye'yi hedef aldı! "Bir ülke hariç herkes Rusya'ya yaptırım uyguluyor"
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
20:15 Yalova'da bir şahıs üçüncü kez ATM'leri çekiçle darmaduman etti! Polise dirense de gözaltına alınmaktan kurtulamadı
20:12 Erdoğan, Putin ile Tahran'da bir araya geldi: Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir
19:46 Küçük kızıyla trafik kazası yaşayan anne acısını unutup "Kızım nerede?" diye sordu, acı haberi kimse veremedi
19:33 Karısıyla cinsel ilişkiye girip hamile bıraktı, bebek hakkındaki gerçeği öğrenince kaçtı
19:31 İnek sürüsünün ortasına dalan ayı dehşet saçtı! Saldırıdan son anda kurtulan çoban o anları kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 22:22:48. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de 18 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement