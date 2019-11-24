Düzce'de 18. Geleneksel Off-Road Şenlikleri düzenlendi

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 18. Geleneksel Off-Road Şenlikleri'ne 20 ilden 90 pilot katıldı.

Kente 20 şehirden 45 araçla gelen 90 sürücü, Çilimli ilçesinde hazırlanan özel parkurda yarıştı. Çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sürücüler, parkurda zor anlar yaşadı.

Zamanla yarışan sporcular, zorlu etaptan en iyi sürede çıkmak için mücadele etti.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara beklediklerinden daha fazla ilgi olduğunu belirtti.

Albayrak, 6 yıldır düzenledikleri şenliğin 18'incisini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Şenliklerimizde ekstrem yarışları gerçekleştiriliyor. Zorlu ama bir o kadar da keyifli parkurda yarışçılar, çamur içerisinde mücadele veriyor." dedi.

Şenliğin, doğa severlerin buluşması için büyük bir olanak sunduğuna işaret eden Albayrak, "Burası off-road meraklılarının buluşma yeri. Birçok ilden insanlar bugün buraya geldi. Akşam kamp yaptı. 45 araç kayıt yaptırdı. Burada önemli olan birinci olmak veya kupa almak değil, tamamen dostluktur." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenler için yarıştım"

Yarışmacılardan emekli öğretmen Soley Yaz da bugün tüm meslektaşları için yarıştığını söyledi.

Aracı balonlarla süslenen Yaz, "Yaklaşık iki yıl önce emekli oldum. Emekli müzik öğretmeniyim. Eşim ve oğlum ile çamurlardayız. Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ve silah arkadaşları tüm öğretmenlerimizin şehit olan öğretmenlerimizin emeği geçen yüreğiyle sevgiyle dolu kucaklayan herkesin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. 'Ne Mutlu Türküm' diyene Öğretmenler Günü'müz kutlu olsun. Burada da onlar için yarışıyorum." şeklinde konuştu.

Birbirinden heyecanlı yarışların gerçekleştirildiği etkinlik, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.