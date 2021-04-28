DÜZCE'DE 18 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ŞİZOFRENİ HASTASI ARANIYOR - Son Dakika

DÜZCE'DE 18 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ŞİZOFRENİ HASTASI ARANIYOR
28.04.2021 16:09
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, 18 gün önce kaybolan şizofreni hastası Mustafa Alkan'ı (60) bulmak için başlatılan çalışmalara AFAD ve Düzce Arama ve Kurtama ekibi de destek verdi.
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, 18 gün önce kaybolan şizofreni hastası Mustafa Alkan'ı (60) bulmak için başlatılan çalışmalara AFAD ve Düzce Arama ve Kurtama ekibi de destek verdi.
Gümüşova ilçesinde, 10 Nisan günü evinden ayrılıp, kaybolan şizofreni hastası Mustafa Alkan'dan 18 gündür haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmasına başlayan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, AFAD İl Müdürlüğü'nden de destek istedi. Mustafa Alkan'ın sık sık gittiği mezarlık ve bölgesinde arama çalışması başlayan AFAD ve Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi, ormanlık alan ve dere yataklarında da çalışma yürüttü. Arama çalışmalarında drone da kullanırken, çalışmalar devam ediyor.
Son Dakika İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım Davutoğlu'ndan hükümete çağrı: Tam kapanmada yetişkinlere 1000 TL, çocuklara 500 TL destek sağlanmalı Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak