Düzce'de 18 kişiyi kedi köpek ısırdı - Son Dakika

Düzce'de 18 kişiyi kedi köpek ısırdı
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce'de Şubat ayında 18 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de Şubat ayında 18 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.
Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de Şubat ayında 18 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 18 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:50 Kaynak: İHA
Son Dakika Halk otobüsüne binen köpeği gören vatandaşlar büyük panik yaşadı Halk otobüsüne binerek yolculuk yapan köpek önce korkuttu sonra tebessüm ettirdi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılması yasaklandı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi