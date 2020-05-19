Düzce'de 19.19'da balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudular - Son Dakika

Düzce'de 19.19'da balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudular

DÜZCE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 19.19'da balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu.

DÜZCE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 19.19'da balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anıtpark'ta düzenlenen organizasyonla vatandaşlar balkonlarına davet edildi. Saatler 19.19'u gösterdiğinde çağrıya uyan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Organizasyon sorumlusu Gençlik Lideri Ahmet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 81 ilde eş zamanlı olarak 19 Mayıs saat 19.19'da Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak İstiklal Marşımızı halkımızla birlikte okuduk. Sağolsun halkımız çağrımıza kulak verdi. Balkonlarından İstiklal Marşı'mızı okudular." dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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