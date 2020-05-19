Düzce'de 19.19'da balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudular
Düzce'de 19.19'da balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudularDÜZCE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 19.19'da balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.
Düzce'de 19.19'da balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudular
DÜZCE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 19.19'da balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Anıtpark'ta düzenlenen organizasyonla vatandaşlar balkonlarına davet edildi. Saatler 19.19'u gösterdiğinde çağrıya uyan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Organizasyon sorumlusu Gençlik Lideri Ahmet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine 81 ilde eş zamanlı olarak 19 Mayıs saat 19.19'da Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak İstiklal Marşımızı halkımızla birlikte okuduk. Sağolsun halkımız çağrımıza kulak verdi. Balkonlarından İstiklal Marşımızı okudular." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 08:47 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de 19.19'da balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudular - Son Dakika
Son Dakika Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi