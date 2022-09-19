Düzce'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören alanında saygı duruşunun ardından gaziler için şiirler okundu.
Törende Düzce Valisi Cevdet Atay, gazilerle tek tek selamlaşarak 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı.
19 Eylül Gaziler Günü için gerçekleştirilen törene Düzce Valisi Cvedet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.
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