Son Dakika Haberleri: Düzce'de 2 Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Düzce'de 2 Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

37 dakika önce

Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Düzce'de 2 Araç Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Düzce'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Olcay Özkan idaresindeki 51 HK 705 plakalı otomobil, Aydınpınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Barış Boz yönetimindeki 81 BB 498 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, yaralanan Özkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir müddet trafiğin kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:51 Kaynak: AA

Aydınpınar Caddesi, Düzce, Güncel
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