DÜZCE'DE 2 AYRI KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Bataklıçiftlik mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Osman Akdağ idaresindeki 34 FU 2679 plakalı otomobil maddi hasarlı kaza nedeniyle trafiğin durması sonucu sağ şeritte bekleyen Mustafa Dokur idaresindeki 67 LF 616 sebze yüklü kamyonete çarptı. Otomobil sürücüsü Osman Akdağ hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve trafik ekipleri geldi. Sürücünün öldüğü belirlenirken, cesedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.Kamyonet sürücüsü Mustafa Dokur, "Kaza nedeniyle yol kapalı olduğu için durduk. Otomobil geldi bana arkadan çarptı." dedi.
Saat 02.45 sıralarında TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana gelen kazada İstanbul istikametine gitmekte olan Bayram Oral idaresindeki 19 FH 026 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek Ankara istikametine gitmekte olan Yunus Özgüneş idaresindeki 34 PN 0080 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Özgüneş yaralanırken, araçta bulunan Mehmet Zeki Öndaş hayatını kaybetti. Mehmet Zeki Öndaş'ın İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nde zabıta memuru olduğu belirtilirken, cenazesi İstanbul'a gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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