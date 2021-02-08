Düzce'de 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Düzce'de 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

08.02.2021 23:36

DÜZCE'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

DÜZCE'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Düzce'de ilk kaza saat 21.00 sıralarında Beyköy bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi yönüne giden Hüseyin Varlı yönetimindeki 81 AAJ 055 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve hasta taşıyan Kenan Alemdar yönetimindeki 81 FN 941 plakalı ambulansa çarptı. Kazada hasar gören ambulansta bulunan hastalar başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Hafif ticari araçta bulunan Muhammet Hatipoğlu ile Muhammet Efe Altundal yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Hüseyin V.'nin yapılan kontrolde 2,07 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araç içinde yapılan aramada silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Hafif ticari araç sürücüsü Varlı göz altına alınırken, kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için tutanak tutuldu.

AYNI SAATLERDE İKİNCİ KAZA

Aynı saatlerde yaşanan diğer kaza ise D-100 kara yolu Soğancı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Selamettin Yavuz yönetimindeki 81 AJ 590 plakalı TIR, Sercan Çolak yönetimindeki 81 AAS 377 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sercan Çolak araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Münir Karaloğlu, Düzce, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu
00:03 Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu
23:33 Elon Musk, Twitter'a "geçici" yeni sınırlar getirdi! Mavi tiki olmayanlar günlük 600 tweet görüntüleyecebilecek
23:29 Elon Musk, Twitter'a "geçici" yeni sınırlar getirdi! Mavi tiki olmayanlar günlük 600 tweet görüntüleyebilecek
23:13 Yaz Aylarında Boğulma Vakaları Artıyor
23:09 Yaz aylarıyla birlikte boğulma vakaları arttı: Bir günde 6 şehirde 8 kişi hayatını kaybetti
22:29 Fransa'da polis tarafından öldürülen genç defnedildi
22:26 Fransa'da ölümü infiale yol açan 17 yaşındaki genç defnedildi
22:05 Melis Sezen havuz başında bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı
22:00 Melis Sezen havuz başında leopar bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 00:51:01. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement