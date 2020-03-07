Düzce'de 2 bin 445 kişi evde bakım maaşı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de 2 bin 445 kişi evde bakım maaşı verildi - Son Dakika

Düzce'de 2 bin 445 kişi evde bakım maaşı verildi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şubat ayında engelli evde bakım maaşı ödemelerini açıkladı.

Düzce'de 2 bin 445 kişi evde bakım maaşı verildi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şubat ayında engelli evde bakım maaşı ödemelerini açıkladı.


Her ay engellilerin evde bakımları için ilgili kurumlar tarafından ödemeler gerçekleştiriliyor. Ödemeler kapsamında engelliler evlerde daha rahat bakımı sağlanıyor. Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü şubat ayında engellilerin evde bakım maaş ödeme verilerini açıkladı. Bu kapsamda şubat ayında 2 bin 445 kişiye 3 milyon 649 bin 68 lira 31 kuruş engelli evde bakım maaşı ödendi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:58 Kaynak: İHA
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