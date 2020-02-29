Düzce'de 2 bin 450 çift evlendi 745 çift boşandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Düzce'de 2 bin 450 çift evlendi 745 çift boşandı - Son Dakika

Düzce'de 2 bin 450 çift evlendi 745 çift boşandı

17 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılında 2 bin 450 çift evlenirken 745 çift ise boşandı.

Düzce'de 2 bin 450 çift evlendi 745 çift boşandı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılında 2 bin 450 çift evlenirken 745 çift ise boşandı.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce'de 2019 yılında evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre düşerken boşanan çiftlerin sayısı ise artı. TÜİK verilerine göre evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 2 bin 521 iken 2019 yılında bu sayı 2 bin 450 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 663 iken 2019 yılında 745 olduğu bildirildi. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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