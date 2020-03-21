Düzce'de 2 bin 652 hayvana küpe takıldı - Son Dakika

Düzce'de 2 bin 652 hayvana küpe takıldı
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Hayvanların tanımlanmasını, hayvanların bilinmesi amacı ile başlatılan küpe işlemleri Düzce'de tüm hızı ile devam ederken, 1 ayda 2 bin 652 hayvana küpe takımı yapıldı.
DÜZCE (İHA) – Hayvanların tanımlanmasını, hayvanların bilinmesi amacı ile başlatılan küpe işlemleri Düzce'de tüm hızı ile devam ederken, 1 ayda 2 bin 652 hayvana küpe takımı yapıldı.
Düzce İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hayvanların tanımlanması, Çiftçilerde yer alan hayvan sayısının bilinmesi açısından ülke genlinde sürdürülen küpe çalışmaları Düzce'de de devam ediyor. Müdürlük yetkililerinden alınan bilgilere göre il genelinde Düzce'de bin 816 büyükbaş hayvana ve 836 küçükbaş hayvana kulak küpesi takımı gerçekleştirildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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