Son Dakika Haberleri: Düzce'de 2 çocuğu arama çalışmaları tekrar başladı
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Düzce'de 2 çocuğu arama çalışmaları tekrar başladı

32 dakika önce

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğun aranmasına yeniden başlandı.

Düzce'de 2 çocuğu arama çalışmaları tekrar başladı, System.String[]
Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğun aranmasına yeniden başlandı.
Düzce, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:27 
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