Düzce'de 2 çocuğu arama çalışmaları tekrar başladı
32 dakika önce
Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğun aranmasına yeniden başlandı.
Düzce
'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğun aranmasına yeniden başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:27
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