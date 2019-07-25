Düzce'de 2 çocuğu arama çalışmaları tekrar başladı
51 dakika önce
Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğun aranmasına yeniden başlandı.
Düzce
'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 2 çocuğun aranmasına yeniden başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:37
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