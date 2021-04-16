DÜZCE'DE 2 EV YANDI - Son Dakika

DÜZCE'de tek katlı evden yükselen alevler hemen yanında bulunan 2 katlı eve sıçradı. Yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi.

Saat 14.00 sıralarında Düzce merkeze bağlı Ovapınar Köyü'nde Uğur Çetin'e ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Tek katlı evden sıçrayan alevler hemen yanında bulunan 2 katlı eve sıçradı. Evlerde bulunanlar dışarı çıkarken, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, iki ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.