Düzce'de 2 evin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Düzce'de 2 evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Düzce'de iki evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Düzce'de 2 evin çatısında çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Düzce'de iki evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'ya bağlı Tepeköy'de bulunan C.K'ye ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Akçakoca İtfaiyesi ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında evin çatısı zarar gördü.

Merkeze bağlı Yaka köyünde ise İ.K'ye ait tek katlı ahşap evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Boğaziçi Belediyesi ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri evin çatı bölümünde çıkan yangını söndürdü.

Yangın, evde hasara neden oldu.

Tepeköy, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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