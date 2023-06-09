DÜZCE'DE, 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI - Son Dakika
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DÜZCE'DE, 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI

09.06.2023 09:11

DÜZCE'de, iki grup arasında çıkan kavgada Ömer Faruk K. (30), 12 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

Gece saatlerinde Düzce Kültür Mahallesi Namık Kemal Sokak üzerinde sokakta karşılaşan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DÜZCE'DE, 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI

12 KEZ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer Faruk K., kimliği belirsiz kişi tarafından 12 yerinden bıçakla yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜZCE'DE, 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Ömer Faruk K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DÜZCE'DE, 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Kaynak: DHA
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Ömer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DÜZCE'DE, 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DÜZCE'DE, 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI - Son Dakika
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