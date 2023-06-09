DÜZCE'DE, 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Gece saatlerinde Düzce Kültür Mahallesi Namık Kemal Sokak üzerinde sokakta karşılaşan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

12 KEZ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer Faruk K., kimliği belirsiz kişi tarafından 12 yerinden bıçakla yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Ömer Faruk K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.