Üye Girişi
Düzce'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

11.02.2022 18:49
Düzce'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Düzce'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 2 kişiyi takibe aldı.

Kent merkezi ve Cumayeri ilçesinde bir minibüs ve 2 otomobili çalan C.U. ile 4 evden hırsızlık yapan L.K'nin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda söz konusu araçlar ile çalınan elektronik cihazlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:18 Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:54:35. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement