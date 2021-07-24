Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yıldıztepe köyünde dün arazi paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla Sakarya'da yakalanan İbrahim K'nin Düzce Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli İbrahim K, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Şaban ve Suat K'nin cenazeleri ise Yıldıztepe köyü mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de 2 kardeşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika