Gece saatlerinde Aziziye Mahallesi 884 Sokak'ta 2 katlı evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Dumanı fark eden Keser ailesi dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken elektrik hatlarının kısa devresi yapması sonucu patlamalar meydana geldi. Elektriklerin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Evin çevresinde bulunan vatandaşlar polis ekiplerince evlerinden çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı - Son Dakika

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