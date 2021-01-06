Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı - Son Dakika
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Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı

06.01.2021 02:26
Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı

DÜZCE'de, elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 2 katlı ev alev alev yandı.

DÜZCE'de, elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 2 katlı ev alev alev yandı. Evde yaşayan Keser ailesi, dışarı çıkarak canlarını kurtardı.

Gece saatlerinde Aziziye Mahallesi 884 Sokak'ta 2 katlı evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Dumanı fark eden Keser ailesi dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken elektrik hatlarının kısa devresi yapması sonucu patlamalar meydana geldi. Elektriklerin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Evin çevresinde bulunan vatandaşlar polis ekiplerince evlerinden çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

'EVİM GİTTİ, YUVAM DAĞILDI'Evin yanmasının üzüntüsünü yaşayan Ömer Keser, "Sigortalardan çıktığını tahmin ediyorum. İçeride çocuklarım ve eşim vardı. Evim gitti, yuvam dağıldı. Ben televizyon izliyordum. Sigorta attı. Çatıya çıktım sigortayı açtım. Patladı sigorta. Evin içine duman girmeye başladı. Dışarı çıktım alevleri gördüm, itfaiyeyi aradım" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı - Son Dakika

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