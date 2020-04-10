Düzce'de 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Gökçeağaç köyünde Cevdet Kuzu ve Mustafa Çam'a ait olan ve 9'u çocuk 13 kişinin yaşadığı iki katlı kagir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangına müdahale ederken hafif şekilde dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.