Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü iddiası

28.06.2022 16:45
Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü iddiası

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen 2 kişi hakkındaki ihbarın asılsız olduğu değerlendirilerek arama kurtarma çalışmaları durduruldu.

Düzce'de dereye düştüğü iddia edilen 2 kişi hakkındaki ihbarın asılsız olduğu değerlendirilerek arama kurtarma çalışmaları durduruldu.

Merkezde bulunan Asar Deresi'ne iki kişinin düştüğünü iddia eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, DAKE (Düzce Arama Kurtarma), Jandarma ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, şahısların dereye düştüğü öne sürülen bölge ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Sağanak nedeniyle ekipler, derenin sığ olduğu yerlerde ve köprü üstlerinde arama çalışması yaptı.

Olayın üzerinden 24 saat geçmesi ve hiç kayıp ihbarı yapılmamasının yanı sıra ihbarı yapan kişinin yaşının küçük olması nedeniyle asılsız olabileceği değerlendirilerek, arama çalışmaları kayıp ihbarı gelene kadar durduruldu.

YORUMLAR
500
Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok KASTAMONU - Felçli vatandaş yoğun yağış sebebiyle mahsur kaldığı evinden kurtarıldı KASTAMONU - Felçli vatandaş yoğun yağış sebebiyle mahsur kaldığı evinden kurtarıldı
Kaynak: AA

Jandarma, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
16:21 Bakan Nebati'den "Görevden alınacak" iddialarına yanıt: Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 17:12:39. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement