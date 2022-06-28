Olayın üzerinden 24 saat geçmesi ve hiç kayıp ihbarı yapılmamasının yanı sıra ihbarı yapan kişinin yaşının küçük olması nedeniyle asılsız olabileceği değerlendirilerek, arama çalışmaları kayıp ihbarı gelene kadar durduruldu.

Sağanak nedeniyle ekipler, derenin sığ olduğu yerlerde ve köprü üstlerinde arama çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Jandarma, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de 2 kişinin dereye düştüğü iddiası - Son Dakika

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