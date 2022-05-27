2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

27.05.2022 21:44

Düzce'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Düzce'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kültür Mahallesi Rasim Betir Caddesi'nde ilerleyen Yusuf Arı idaresindeki 81 DA 481 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 67 ZY 202 plakalı otomobil, Lütfü Akar

Stadyum Sokak kavşağında çarpıştı.

İsmi belirlenemeyen otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer sürücü Yusuf Arı ile aynı araçta bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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