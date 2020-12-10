Düzce'de 2 ton atık lastik ele geçirildi - Son Dakika

Düzce'de 2 ton atık lastik yakılmak üzereyken ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında zabıta ekiplerinin kontrollerini sıklaştırdığı belirtildi.

Ekiplerin, Çay Mahallesindeki dere kenarında yakılmak üzere olan yaklaşık 2 ton atık lastik ele geçirdiği vurgulanan açıklamada, "Ekipler, dere kenarına atılan atık lastiklerin yakılmak istendiğine dair ihbarı değerlendirerek hızlı şekilde harekete geçti. Yaklaşık 2 ton atık lastiği yakılmak üzereyken ele geçirdi. Lastikleri yakmak isteyen şahıslar, ekiplerin geldiğini görmeleri üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ekipler ise konuyla ilgili inceleme başlatarak atık lastiklerin toplatılmasını sağladı. Kaçan şahıslarla ilgili inceleme başlatıldı." ifadesi kullanıldı.