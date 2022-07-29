Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 8 zanlı tutuklandı

29.07.2022 11:36
Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 8 zanlı tutuklandı

Düzce'de 20 Temmuz'da fındık tarlasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Düzce'de 20 Temmuz'da fındık tarlasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Esentepe köyünde Gürbüz ve Çufadar aileleri arasında husumete dayalı yaşanan ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yakalanan 10 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" ve "cinayete yardım" suçlarından tutuklandı. 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Esentepe köyünde fındık tarlasında 20 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden Selma ve Mithat Gürbüz olay yeri, Ali Gürbüz hastanede yaşamını yitirmiş, Engin Gürbüz hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yaralılara yardıma gelen köylüler ile sağlık ekibine de ateş açan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve eklentileri ile ormanlık alana kaçanların takibi sonrası arazideki aramalarda, 9'u av tüfeği 10 silah, fişek ve mermiler ile avcı hücum yeleği ele geçirilmişti.

YORUMLAR
500
Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurdu Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurdu Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban göreve başladı Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban göreve başladı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:31:33. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement