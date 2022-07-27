Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli yakalandı

27.07.2022 12:13
Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli yakalandı

Düzce'de 20 Temmuz'da fındık tarlasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de 20 Temmuz'da fındık tarlasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe köyünde Gürbüz ve Çufadar aileleri arasında husumete dayalı meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın failleri ile yardım edenleri yakalamak için çalışma yürüttü.

Ekiplerce gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin ev ve eklentileri ile ormanlık alana kaçan şüphelilerin takibi sonrası arazide yapılan aramalarda, 9'u av tüfeği 10 silah, fişek ve mermiler ile avcı hücum yeleği ele geçirildi.

Merkeze bağlı Esentepe köyünde fındık tarlasında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden Selma ve Mithat Gürbüz olay yerinde, Ali Gürbüz hastanede hayatını kaybetmiş, Engin Gürbüz ise sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yaralılara yardıma gelen köylüler ile sağlık ekibine de ateş açan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Düzce'de 3 kişinin öldüğü olayda 10 gözaltı Düzce'de 3 kişinin öldüğü olayda 10 gözaltı Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük göreve başladı Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük göreve başladı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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