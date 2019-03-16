Düzce'de 201 Mart Dünya Ormancılık Günü Hazırlıkları Başladı
45 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de 21 Mart
Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü
ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü
çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle Düzce'de düzenlenmesi planlanan etkinlikler ile ilgili olarak, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü
toplantı salonunda toplantı düzenlendi. Düzce Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol
'un başkanlık yaptığı toplantıya Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan'ın yanı sıra diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle Düzce'de düzenlenmesi planlanan etkinlikler ile ilgili kurum temsilcilerinin görüşleri değerlendirilerek etkinliklerin aksatılmaması adına kararlar alındı. Toplantı sonunda alınan kararlar tutanak haline getirilerek katılımcılar tarafından imzalandı. Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol katılımcılara teşekkür ederek toplantıya son verdi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:09 Kaynak: İHA
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