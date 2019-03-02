Son Dakika Haberleri: Düzce'de 2018'de 2 Bin 517 Çift 'Evet' Dedi

Düzce'de 2018'de 2 Bin 517 Çift 'Evet' Dedi

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılında 2 bin 517 çift yuva kurmak için 'evet' derken 659 çift ise boşandı.

Düzce'de 2018'de 2 Bin 517 Çift 'Evet' Dedi, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılında 2 bin 517 çift yuva kurmak için 'evet' derken 659 çift ise boşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce ilinde Evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 2 bin 645 iken 2018 yılında 2 bin 517 oldu. Düzce ilinde boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 666 iken 2018 yılında 659 oldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce, Güncel
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