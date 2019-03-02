Düzce'de 2018'de 2 Bin 517 Çift 'Evet' Dedi
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 yılında 2 bin 517 çift yuva kurmak için 'evet' derken 659 çift ise boşandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de 2018 yılında 2 bin 517 çift yuva kurmak için 'evet' derken 659 çift ise boşandı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli
Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce ilinde Evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 2 bin 645 iken 2018 yılında 2 bin 517 oldu. Düzce ilinde boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında 666 iken 2018 yılında 659 oldu. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:26 Kaynak: İHA
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