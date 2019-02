Düzce'de 2018 Yılında 11 Bin 489 Asayiş Olayı Meydana Geldi

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı 2017 ve 2018 yıllarına ait karşılaştırmalı suç istatistiklerini açıkladı.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı 2017 ve 2018 yıllarına ait karşılaştırmalı suç istatistiklerini açıkladı. Dağlı 2018 yılında emniyet bölgesinde 7 bin 881, Jandarma bölgesinde ise 3 bin 608 asayiş olayının vuku bulduğunu kaydetti.



Düzce Valiliği Konferans Salonunda Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında 2017 ve 2018 yıllarına ait karşılaştırmalı suç istatistiklerinin paylaşıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetin Kaya'nın yanı sıra ilgili kurumlarda ki görevli kolluk kuvvetleri katıldı.



"Olayları aydınlatmada başarılıyız"



Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar kapsamında asayiş olaylarının aydınlatılması noktasında ciddi bir başarı sağlandığının altını çizen Vali Dağlı "Asayiş alanında 2017 yılında 7 bin 568 asayiş olayı vuku bulmuş. 530 kişi adli mercilerce tutuklanmış. Olayları aydınlatma oranı da yüzde 87 olarak kayıtlara geçmiş. 2018 yılına baktığımızda 7 bin 881 asayiş olayının meydana geldiğini görüyoruz. 475 adli mercilerce tutuklanmış. Aydınlatma oranı da yüzde 88 gibi yüksek bir oran. Biz il olarak asayiş olaylarını aydınlatma son derece başarılıyız. Rakamsal veriler de bunu ortaya koyuyor" dedi.



"80 Gece bekçisi göreve başlayacak"



Vali Zülkif Dağlı, Polis bölgesinde 2017 yılında 6 kişinin öldürüldüğünü, 2018 yılında ise 8 öldürme olayı yaşandığını dile getirerek "Hırsızlık olaylarında düşüş yaşandığını görüyoruz. 2017 yılında 958 hırsızlık vakası varken 2018 yılında bu sayı 896'ya düşmüş. Yüzde 6,5 oranında düşüş görüyoruz. MOBESE sisteminin faaliyete geçmesinin ve kameraların devreye girmesinin olayların azalmasına neden olduğunu düşünüyoruz. 80 tane gece bekçimiz güvenlik soruşturmaları yapılmak kaydıyla ilimize atandı. 25 Şubat itibariyle göreve başlayacaklar. Buda asayiş olaylarının azalmasına katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.



"Sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanmayın"



Sürücü belgesi olmayan ve alkollü direksiyona geçen sürücülerin ciddi tehlike oluşturduğunu söyleyen Vali Dr. Dağlı istatistikleri şöyle aktardı: "Sürücü belgesiz olmadan araç kullanmamak gerekiyor. Ancak maalesef tüm uyarılara rağmen 2017 yılında 710, 2018 yılında ise 823 vatandaşımızın sürücü belgesi olmadan trafiğe çıktığını ve yakalandığını görüyoruz. Bu artış rahatsız edici ve mücadelemiz devam edecek. Ne yazık ki alkollü araç kullanımında da yüzde 12'lik bir artış var. 2017 yılında 531, 2018 yılında ise 593 kişi hakkında alkollü araç kullanımından trafik ekiplerimizce işlem yapılmış. Bu araçlara para cezaları kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor. Emniyet kemeri kullanımı ve telefonla konuşma konusunda önemli bir başarı sağlandı. Tüm vatandaşlarımızdan emniyet kemeri kullanmalarını ve araç kullanırken telefonla konuşmamalarını rica ediyoruz. Sayın Bakanımızın önemli bir projesi vardı. Yaya öncelikli trafik projesine herkesin riayet etmesini istiyoruz. Emniyet müdürlüğümüz gürültülü motosikletlerle güzel bir mücadele şekli oluşturdu. 2017 yılında 76, 2018 yılında ise 257 abart egzoz kullanan araç trafikten men edildi. Vatandaşlarımız bize her an ihbarda bulunabilirler. Drift atma gibi kural dışı hareketlere de asla izin vermiyoruz. Araçları hemen bağlıyoruz. Bisiklet yollarımızı yaygınlaştıracağız. Özellikle Aydınpınar yolu bizim için önemli. Bisiklet yollarını 100 km.'nin üzerine çıkartmak için bir çalışmamız var."



"Narkotik olayları azaldı"



Vali Dr. Zülkif Dağlı narkotik vakalarında emniyet bölgesinde yüzde 27'lik bir azalış yaşandığını belirterek "Narkotik konusunda hassasız. 2017 yılında 405 olay yaşandı ve 138 kişi tutuklandı. 2018 yılında ise vaka sayısı 295'e düştü. 110 kişi tutuklandı. Narkotik olaylarını aydınlatma oranı yüzde 100. Bir yıl içerisinde vaka sayısında yüzde 27'lik bir azalış yaşandı. Sokak operasyonları devam ediyor" diye konuştu.



"Terörle mücadele önemli"



Terörle mücadele konusunda da önemli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Dr. Dağlı şöyle konuştu; "Terörle mücadele konusunda yapılan çalışmalar önemli. 2017 FETÖ terör örgütüne yönelik faaliyetlerin yoğun olduğu bir yıl oldu. Örgütle ilişkisi olduğu düşünülen 455 kişi hakkında işlem yapılmış bunların 213'ü tutuklanmış. 2018 yılında ise 145 şahsa işlem yapılmış 23'ü tutuklanmış. DAEŞ'le ilgili 2017 yılında 1 şahsa işlem yapılmış, 2018 yılında ise ilimizde DAEŞ terör örgütü ile ilgili hakkında işlem yapılan şahıs bulunmuyor. 2017 PKK terör örgütü propagandası yapmak suçundan 51 şahsa işlem yapıldı 9'u tutuklandı. 2018 yılında ise 1 şahsa işlem yapıldı."



"Jandarma bölgesinde aydınlatma oranı yüzde 98"



Vali Dağlı Jandarma bölgesinde de olayları aydınlatma oranının yüzde 98 olduğunu belirterek " Jandarma komutanlığının yaptığı çalışmalar baktığımızda Asayiş alanında 2017 yılında 3 bin 364 vakanın yaşandığını ve 36 kişinin tutuklandığını, 2018 yılında ise 3 bin 608 olayın yaşandığını ve 48 kişinin tutuklandığını görüyoruz. Olayları aydınlatma oranımız 2018 yılında yüzde 94 gibi yüksek bir rakam" dedi.



"Köylere MOBESE takacağız



Vali Dağlı, köylerde de MOBESE sistemini kuracaklarını işaret ederek "2017 ve 2018 yıllarında 3'er tane öldürme vakası mevcut. Asayişle ilgili Jandarma bölgesi için güzel bir çalışmamız var. Kaynak sağlamak için çaba gösteriyoruz. Jandarma Genel Komutanlığımızla görüşerek köylere yönelik MOBESE sistemini hazırladık. Projemiz hazır. Yürürlüğü koymak için kaynağa ihtiyacımız var. Büyük bir kaynak gerekiyor ama bir yerden başlayıp köylerimize MOBESE'yi kuracağız. Bu sistemin caydırıcılığın artması hususunda etkili olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



"Patpatlarda insan taşınmamalı"



Patpattın tarım aracı olduğunu insan taşıma aracı olmadığını ifade eden Vali Dağlı, "Jandarma bölgemizde de trafik hizmetleri son derece önemli. Yaklaşık 2 yıldır patpatlar ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Patpat üzerinde insanların taşınmaması gereken bir araçtır. Can kayıplarının yaşanmaması için bu araçların insan taşımacılığında kullanılmaması gerekiyor. Sürücü belgesi araç kullanımının Jandarma bölgesinde de arttığını görüyoruz. 2017 yılında 320, 2018 yılında ise 394 kişi hakkında belgesiz araç kullanımından işlem yapılmış. Alkollü araç kullanımında 2017 yılında 74, 2018 yılında ise 107 kişi hakkında işlem yapılmış. Bu konularda hassasiyet göstermemiz gerekirken sayıların artması bizi üzüyor" şeklinde konuştu.



"Narkotikle mücadele önemli yol aldık"



Vali Dağlı, "Jandarma bölgemizde narkotik alanında da önemli gelişmeler sağlandı. 2017 yılında 157 olay vuku bulurken 187 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 21'i tutuklandı. 2018 yılında ise 236 olay yaşandı. 286 kişi hakkında işlem yapılarak 29'u tutuklandı. Köylerde daha çok kenevir ekimi ile mücadele ediliyor. Foto kapanlar kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın foto kapanlarından yararlanıyoruz" dedi.



Vali Zülkif Dağlı kurumlar arası koordinasyon ile huzurlu ve güvenli bir şehir oluşturmak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. - DÜZCE

