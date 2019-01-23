Düzce'de 2018 Yılında 8 Bin 160 Konut Satıldı
7 dakika önce
Düzce'de 2018 yılı içinde 8 bin 160 konut satıldı.
Düzce
'de 2018 yılı içinde 8 bin 160 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) Kocaeli
Bölge Müdürlüğü 2018 Kocaeli ilinde 35 bin 783 konut, Sakarya
' da 23 bin 91 konut, Düzce'de 8 bin 160 konut, Bolu
'da 7 bin 248 konut ve Yalova
'da 11 bin 661 konut satışı gerçekleşmiştir.
Verilerine göre Doğu Marmara
bölgesinde 2018 yılında en az konut satışı Bolu'da en fazla konut satışının ise Kocaeli'de olduğu gözlendi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:44 Kaynak: İHA
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