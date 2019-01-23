Son Dakika Haberleri: Düzce'de 2018 Yılında 8 Bin 160 Konut Satıldı

Düzce'de 2018 Yılında 8 Bin 160 Konut Satıldı

7 dakika önce

Düzce'de 2018 yılı içinde 8 bin 160 konut satıldı.

Düzce'de 2018 Yılında 8 Bin 160 Konut Satıldı, System.String[]
Düzce'de 2018 yılı içinde 8 bin 160 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 Kocaeli ilinde 35 bin 783 konut, Sakarya' da 23 bin 91 konut, Düzce'de 8 bin 160 konut, Bolu'da 7 bin 248 konut ve Yalova'da 11 bin 661 konut satışı gerçekleşmiştir.

Verilerine göre Doğu Marmara bölgesinde 2018 yılında en az konut satışı Bolu'da en fazla konut satışının ise Kocaeli'de olduğu gözlendi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:44 Kaynak: İHA

Kocaeli, Bolu, Düzce, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor

Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Dalarak Ortalığı Tahrip Etti Almanya, İran'ın Ünlü Hava Yolu Şirketini Yasakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 14:51:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'de 2018 Yılında 8 Bin 160 Konut Satıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]