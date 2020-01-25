Düzce'de 2019 yılında 7 bin 218 konut satıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Düzce'de 2019 yılında 7 bin 218 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi

Düzce'de 2019 yılında 7 bin 218 konut satıldı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılında 7 bin 218 konut satış sonucu el değiştirdi.

Düzce'de 2019 yılında 7 bin 218 konut satıldı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılında 7 bin 218 konut satış sonucu el değiştirdi.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2019 yılında Düzce ilinde 7 bin 218 konut satış sonucu el değiştirdi. Düzce'de konut satış sonucu sahip olanların cinsiyetine göre bakıldığında 4 bin 162 erkekler, 2 bin 518 kadınlar ve 88 konutu erkekler ve kadınlar tarafından ortaklaşa alındı. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremin ardından merak konusu oldu! Elazığ ve Malatya'da kaç konutun deprem sigortası var?
6 yaşındaki Muhammet depremzedeler için giydiği montu gönderdi Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar tespit edilmedi İş Bankası, deprem kampanyasına 5 milyon TL bağış yapacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:22:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de 2019 yılında 7 bin 218 konut satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]