Düzce'de 2019 yılında 7 bin 218 konut satıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılında 7 bin 218 konut satış sonucu el değiştirdi.



Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2019 yılında Düzce ilinde 7 bin 218 konut satış sonucu el değiştirdi. Düzce'de konut satış sonucu sahip olanların cinsiyetine göre bakıldığında 4 bin 162 erkekler, 2 bin 518 kadınlar ve 88 konutu erkekler ve kadınlar tarafından ortaklaşa alındı. - DÜZCE