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Düzce'de 2019 yılında 7 bin 218 konut satıldı
6 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılında 7 bin 218 konut satış sonucu el değiştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2019 yılında 7 bin 218 konut satış sonucu el değiştirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2019 yılında Düzce ilinde 7 bin 218 konut satış sonucu el değiştirdi. Düzce'de konut satış sonucu sahip olanların cinsiyetine göre bakıldığında 4 bin 162 erkekler, 2 bin 518 kadınlar ve 88 konutu erkekler ve kadınlar tarafından ortaklaşa alındı. - DÜZCE
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