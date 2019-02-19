Son Dakika Haberleri: Düzce'de '2023 Eğitim Vizyonu' Çalışmaları

Düzce'de '2023 Eğitim Vizyonu' Çalışmaları

2 saat önce

Düzce'de 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, Okul-Mahalle Spor Kulüpleri Kuruluş Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce'de '2023 Eğitim Vizyonu' Çalışmaları, System.String[]
Düzce'de 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, Okul-Mahalle Spor Kulüpleri Kuruluş Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda, ildeki okul-mahalle spor kulüpleri kuruluş çalışmalarının tüm yönleri ile değerlendirilmesi, yasal dayanaklarının tespiti, yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerilerinin ortaya çıkartılması ve iyi uygulama örnekleri konuşuldu.

Spor kulüplerinin ildeki durumu, okul spor kulüplerinin diğer kulüpler arasındaki yerleri, spor kulüplerinin yasal kuruluş süreçleri, yasal dayanaklar, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, eğitim bölgelerinde spor salonu, çok amaçlı salon, yüzme havuzu gibi spor faaliyetleri için gerekli yapısal imkanların genel değerlendirilmesi ve paydaşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi yönelik istişarelerin yapıldığı toplantı ile okul-mahalle spor kulüpleri kurulması, spor dallarında yetenekli olan çocukların öğleden sonra bu spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış, antrenmanlara katılımları için gereken yapının kurulması öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:24 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
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