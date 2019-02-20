Son Dakika Haberleri: Düzce'de 2023 Eğitim Vizyonu Çalışmaları

Düzce'de 2023 Eğitim Vizyonu Çalışmaları

1 saat önce

Düzce'de 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi (DÜ) arasında 2 protokol imzalandı.

Düzce'de 2023 Eğitim Vizyonu Çalışmaları, System.String[]
Düzce'de 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi (DÜ) arasında 2 protokol imzalandı.

DÜ Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit eğitimde iş birliği protokolünü imzaladı.

DÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde iş birliğini geliştirmek, kentteki eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere her türlü bilimsel araştırma çalışmaları kapsamında üniversitenin sahip olduğu kütüphane, araştırma merkezi ve laboratuvarlarından eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin ücretsiz yararlandırılması için protokol imzalandı.

Protokolde, eğitim programlarının geliştirilmesi, ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi yer alıyor.

Liseli öğrenciler DÜ'den faydalanacak

Hazırlanan diğer protokol, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile DÜ arasında bilimsel ve sosyal iş birliği amacı kapsamında imzalandı.

Düzce Fen Lisesi Müdürlüğünce yapılan çalışmada, liselerinin yükseköğretim kurumları ile iş birliklerinin artırılması kapsamında öğrencilerin üniversitelerin araştırma olanaklarından yararlandırılmasının sağlanmasını içeriyor.

Protokol, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan '2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin en önemli hedeflerinden birini oluşturmayı, bilimsel ve sosyal iş birliğini gerçekleştirmeyi ön plana alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
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