Düzce'deki depremin ardından yanmaya başlayan su kuyusu vatandaşları endişelendirdi - Son Dakika
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Düzce'deki depremin ardından yanmaya başlayan su kuyusu vatandaşları endişelendirdi

29.11.2022 19:04

23 Kasım'da Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Gölyaka ilçesinde endişe verici bir olay yaşandı. Yeşilova köyünde tarlanın su ihtiyacının karşılanması için vatandaşların açtığı artezyen su kuyusu depremden sonra kaynamaya ve köpüklenmeye başladı. Su kuyusu çakmak çakınca yanarken bölge sakinleri, "Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor. Daha önce bu çevrede de böyle bir durum görmedik" ifadelerini kullandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü saat 04.08 sıralarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde can kaybı yaşanmazken bölgede çok sayıda binada hasar oluşmuştu.

Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artezyen su kuyusu yanmaya başladı

DEPREMDEN SONRA YANMAYA BAŞLADI

Depremin ardından bölgeden endişelendiren bir haber geldi. Gölyaka ilçesindeki Yeşilova köyünde 2013 yılında tarlanın su ihtiyacının karşılanması için vatandaşlar tarafından açılan artezyen su kuyusu depremin ardından kaynamaya ve köpüklenmeye başladı. İlginç görüntüyü fark eden vatandaşlar çakmak çakınca suyun yandığını tespit etti. Suyun neden yandığı ise henüz bilinmiyor.

Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artezyen su kuyusu yanmaya başladı

"ÇAKMAK ÇAKILDIĞINDA YANIYOR"

İlk kez böyle bir olay ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, "105 metre derinden çıkan bir su çakmak çakıldığında yanıyor. Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı" dedi.

Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artezyen su kuyusu yanmaya başladı

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DURUM GÖRMEDİK"

23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından suyun köpürmeye ve kaynamaya başladığını söyleyen Sivil, "Bu kadar köpürmesi ve artması depremden sonra oldu, daha önce bunlar yoktu. Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor. Daha önce bu çevrede de böyle bir durum görmedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Gölyaka, Deprem, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'deki depremin ardından yanmaya başlayan su kuyusu vatandaşları endişelendirdi - Son Dakika

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